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Показаны испытания китайских гиперзвуковых глайдеров
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В Сети появились кадры испытания китайских гиперзвуковых глайдеров 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На ролике видно, что разработка представляет собой буквально сплюстнутый воздушный шар.
В Сети появилось видео испытаний гиперзвуковых глайдеров в Китае. На видео, опубликованном в Twitter, видно, что транспортное средство напоминает собой воздушный шар.
При этом, как отмечает автор материала в издании The Drive, нельзя наверняка утверждать, что на данном видео речь определенно идет об испытаниях гиперзвуковых глайдеров. Однако же если это так, то, по данным портала, разработка является невероятно логичной и эффективной.
В то же время автор публикации подчеркивает, что нельзя точно установить, когда было снято видео. По его словам, Китай активно разрабатывает и развивает транспортные средства подобного рода.
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