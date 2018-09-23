В океане увидели сатану

Австралийский дайверский центр Calypso Star Charters в городе Порт-Линкольн, главная «фишка» которого услуга, предполагающая погружения в клетке, чтобы пообщаться с акулами, выложил в своем Инстаграме снимок акулы-сатаны.

Ее морда вместе с туловищем наводит на мысли о жутком монстре.

Снимок сразу стал популярным, собрав более 18 тысяч лайков.

Пользователи сразу принялись строить версии, кого же им напоминает это существо.

Кроме довольно несимпатичных обитателей морских глубин, на фото и видео в Инстаграме дайверов умильные морские котики.