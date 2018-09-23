СМИ: умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Британо-американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као умер в воскресенье в возрасте 84 лет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, Као умер в специальном административном районе КНР Гонконг. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.