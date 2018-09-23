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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као
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СМИ: умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: Википедия
Британо-американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као умер в воскресенье в возрасте 84 лет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, Као умер в специальном административном районе КНР Гонконг. Агентство отмечает, что в 2004 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Чарльз Као является автором трудов, способствовавших стремительному развитию технологии оптоволоконной связи. В 2009 году он, совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом, удостоился Нобелевской премии по физике.
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