Ученые определили самую вредную для сна позу

Специалисты из американской клиники Майо выяснили, какая поза является для сна самой вредной. Об этом сообщает портал Bustle со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно полученным результатам, сон на животе плохо сказывается на здоровье. В этой позе человек не может дышать полной грудью. Кроме того, в таком состоянии затекают мышцы шеи, что вредно для сосудов. При этом также изгибается спина, что оказывает более сильное давление на внутренние органы.

Ранее врачи из Европейского общества кардиологии определили оптимальную длительность здорового сна.