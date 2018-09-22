«Не можем себе позволить»: Россия не летит на Луну

Обойдемся без США: Россия предложит свой лунный проект

Россия не полетит с американцами к Луне, оставаясь на вторых ролях. По словам Дмитрия Рогозина, «Роскосмос» может предложить свой проект окололунной станции с участием стран БРИКС

Россия не будет участвовать в проекте американской окололунной станции Deep Space gateway в ее нынешнем виде. С таким заявлением выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

«Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему», — передает «Интерфакс» слова Рогозина, выступавшего на конференции в Королеве.

По его словам, Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС. «Будет российская лунная станция на Луне или международная — это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами — странами БРИКС», — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, вопрос сотрудничества по Луне и будет поднят во время запланированной встречи с главой NASA Джимом Брайденстайном 11 октября на Байконуре

«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве околунной обитаемой станции Deep Space Gateway год назад, в сентябре 2017 года на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде ( Австралия ).

«Мы подписали с NASA соглашение о продолжении сотрудничества по освоению Луны и, в частности, — в проекте Deep Space Gateway. Проект уникален тем, что станет первым шагом, благодаря которому будут отрабатываться технологии работы на орбите Луны с перспективой применения их во время полетов к другим планетам», — пояснил тогда «Газете.Ru» глава «Роскосмоса» Игорь Комаров необходимость совместной станции.

Уже тогда Россия предложила максимально расширить число стран-участниц этого проекта и привлечь к его реализации такие страны БРИКС, как Индия и Китай.

Примечательно, что накануне в «Роскосмосе» заявили о намерении продолжить участие в проекте по созданию международной окололунной станции совместно с США.

«Роскосмос» подтвердил намерение быть полноправным участником данного проекта. По итогам работы стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции», — сказали в госкорпорации по итогам встречи по обсуждению требований к станции, которая прошла в американском Орландо, передает РИА «Новости»

На встрече представители США продемонстрировали полноразмерный макет первого модуля Gateway — Power Propulsion Module (Энерго-двигательный модуль) и системы аварийного спасения для американского лунного космического корабля Orion.

В настоящее время обновлены планы строительства станции и ее название. Вместо Gateway — Lunar Orbital Platform станция стала называться просто The Gateway («Ворота»).

Первый модуль — Power Propulsion Module — отправится к Луне в 2022 году, как и планировалось. В 2023-м планируется отправить в космос два модуля: изготовленный международными партнерами модуль ESPRIT для хранения топлива и складской модуль американского производства U. S.Utilization Module. Тогда же к станции планируется запустить логистический модуль и руку-манипулятор для переноса грузов по поверхности станции. В 2024-2025 годах к станции должны добавиться международный и американский жилые модули.

Еще год назад было решено, что на будущей станции будут использоваться российские стандарты стыковки. «Практически приняты решения по стандарту стыковки, он находится в высокой степени готовности, и по стандарту обеспечения жизнедеятельности, — рассказал тогда Комаров.

По его словам, принятый стандарт стыковки будет наиболее близок к российскому стандарту.

Запланированные на Байконуре переговоры будут посвящены не только будущему сотрудничеству с NASA, но и текущим проблемам. Состоится серьезный разговор по поводу ситуации, сложившейся на станции в связи с недавней утечкой воздуха. Как сообщалось ранее, падение давления было обнаружено еще 29 сентября,

а на следующий день в бытовом отсеке российского корабля „Союз“ было обнаружено просверленное кем-то отверстие.

Чтобы выяснить происхождение дыры, специальная комиссия сначала была собрана из специалистов РКК „Энергия“ , где собирают корабли, а потом — на уровне „Роскосмоса“. На этой неделе в „Роскосмосе“ пришли к выводу, что „системных проблем“, которые могли бы объяснить появление дыры на этапе строительства „Союза“ на РКК „Энергия“, выявлено не было.

При этом комиссия „Роскосмоса“ продолжает сбор данных, идет обмен информацией с американской стороной, так как не отбрасывается и версия, что дыра была просверлена в космосе.

Многое должен прояснить следующий выход российских космонавтов в открытый космос, заявили ранее в „Роскосмосе“. Там сообщили, что российские члены экипажа МКС в ходе выхода в открытый космос вырежут часть противометеорной защиты с внешней стороны корабля „Союз“ для исследования отверстия, которое привело к утечке воздуха со станции.

Выход космонавтов в открытый космос намечен на 15 ноября. „Обычно выход длится порядка шести часов, эта задача ориентировочно займет до двух часов, поэтому, возможно, придется скорректировать программу“, — пояснил источник в Госкорпорации. Вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты выяснят, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — следы клея, которым изначально заклеили дыру.

Как предполагают в комиссии, наличие остатков клея может указывать на земное происхождение отверстия, так как заклеить дыру между корпусом корабля и противометеорной защитой можно только на Земле, до установки этой защиты.