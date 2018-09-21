Найдены древнейшие представители животного царства

Учёные определили древнейших представителей животного царства

Учёные нашли доказательства того, что дикинсонии — мягкотелые организмы, населявшие Землю 635—542 млн лет назад, — относятся к царству животных. Международная группа исследователей изучила окаменелости, найденные в Архангельской области на берегу Белого моря, и обнаружила следы холестерина. Это соединение присутствует только в организмах представителей животного мира. Таким образом, дикинсонии стали древнейшими существами, которых можно отнести к этому царству.

Во время эдиакарского периода (635—542 млн лет назад) на Земле появились мягкотелые организмы, у которых отсутствовал скелет. Следы дикинсоний, которые считаются наиболее характерным представителем этой биоты, палеонтологи находили на побережьях Австралии и Евразии.

Тем не менее найти неопровержимые доказательства её принадлежности к царству животных до сих пор не удавалось — во многих случаях идентифицировать отпечатки, оставленные, предположительно, дикинсонией, было крайне сложно. Некоторым специалистам они напоминали листья растений, другим — следы крупных животных.

Однако теперь многолетние споры, наконец, разрешились. Группе палеонтологов из Национального университета Австралии в сотрудничестве со специалистами из РАН , Института биогеохимии Общества Макса Планка и Бременским университетом ( Германия ) впервые удалось обнаружить отпечатки дикинсонии, на которых сохранились следы органики.

Долгожданная находка

Учёные исследовали окаменелости двух дикинсоний, обнаруженных в национальном парке «Онежское Поморье» на территории Архангельской области.

«Мне пришлось арендовать вертолёт, чтобы добраться до столь отдалённой части света — обители медведей и комаров, где я смог найти отпечатки дикинсонии с сохранившимися следами органики. Они скрывались посреди отвесных скал у берегов Белого моря на высоте примерно 60—100 м. Я висел на канатах, извлекая куски песчаника и сбрасывая их вниз. Затем я спускался, чтобы очистить и промыть породы. Весь процесс я повторял до тех пор, пока не нашёл эти прекрасные окаменелости», — сообщил ведущий автор исследования Илья Бобровский из Национального университета Австралии.

С помощью метода хромато-масс-спектрометрии палеонтологи определи состав органических веществ, сохранившихся в останках. Анализ образцов показал «поразительно высокое» содержание молекул холестерина, наличие которого в организме свойственно только представителям животного царства. Также, по словам исследователей, особое значение имеет тот факт, что окаменелость не содержала эргостерола — вещества, характерного для клеточных мембран грибов и простейших.

«Нам удалось выяснить, что дикинсонии были первыми животными, населявшими Землю. Это одно из самых долгожданных открытий в мире палеонтологии. Кроме того, вероятно, что именно эти представители эдиакарской фауны послужили своеобразными «зачатками» животной жизни, которая расцвела в последующем кембрийском периоде», — заявил соавтор исследования Йохен Брокс.

Точка в споре

Российские эксперты отмечают, что открытие разрешает «почти вековой спор о классификации дикинсоний».

«Дикинсоний начали изучать ещё в первой половине XX века, когда следы этих организмов были найдены на Эдиакарской возвышенности в Южной Австралии. Вначале предполагали, что это могут быть артефакты неорганического происхождения или необычные минералы. Точных и достоверных сведений о том, что дикинсонии относятся к животному царству, не было», — рассказал в интервью RT научный сотрудник и хранитель палеонтологической коллекции Дарвиновского музея в Москве Ярослав Попов.

Эксперт отметил, что в палеонтологической среде всё большую популярность приобретает поиск и исследование биомаркеров — определённых органических молекул в окаменелостях. Такой метод позволяет установить животную природу организма, его родственные связи, выяснить, как происходил его метаболизм.

«Такой биомаркер, как холестерин, имеется только у животных, именно поэтому учёные в своих исследованиях ориентируются на него. Кроме того, холестерин живуч, и в виде молекул в несколько изменённом виде может сохраняться миллионы лет. У дикинсоний кишечник отсутствовал, поэтому этот «живой блин» впитывал в себя органические соединения, в том числе холестерин, всем своим телом. Наличие холестерина позволяет отнести дикинсоний к животному царству», — сообщил Попов.

Также учёный отметил, что среди современных организмов на дикинсоний отдалённо похожи плоские черви — планарии. Однако эксперт подчеркнул, что эти древние мягкотелые существа полностью вымерли и никаких прямых потомков не имеют.

Впрочем, несмотря на установленный факт принадлежности дикинсоний к царству животных, палеонтолог из Кембриджского университета Алекс Лю допускает, что эти существа могли и не быть древнейшими животными планеты.