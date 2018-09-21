Космический телескоп TESS зарегистрировал свою вторую экзопланету

Две обнаруженные планеты — всего лишь верхушка айсберга, который, по подсчетам, может в итоге достичь 10 тысяч миров всего за два года. Обе экзопланеты были обнаружены в первый месяц работы телескопа TESS, который меняет свою позицию каждый месяц для лучшего наблюдения неба. Ученые опубликовали работу об обнаружении второй планеты в базе препринтов arXiv.org, вскоре ее можно будет прочитать и в журнале Astrophysical Journal Letters.

«Телескоп TESS обнаружил второго планетного кандидата! — сообщили в твиттере ученые, работающие в миссии, 20 сентября. — Немного крупнее Земли, она вращается вокруг LHS 3844 — красного карлика класса М — в 49 световых годах от нас и делает полный оборот вокруг своей звезды каждые 11 часов. Эту находку сейчас исследуют другие ученые, а мы не дождемся, когда начнем изучать эту «горячую Землю»!»

TESS наблюдает за полем звезд, анализируя их яркость. Если у этих звезд есть планеты, проходящие между телескопом и звездой, инструмент регистрирует небольшой провал в яркости. Наблюдение нескольких таких событий, известных как транзиты, дает возможность вычислить размер планеты и продолжительность ее года.

Как упомянули астрономы, год на обнаруженной экзопланете длится всего 11 часов. Значит, планета находится очень близко к звезде, получает слишком большие дозы радиации и подвергается солнечным вспышкам. Авторы работы отмечают, что планета, скорее всего, необитаема.

Но даже несмотря на то, что жить мы там не собираемся, было бы очень здорово узнать о планете больше. Исследовательская команда также использовала наземные телескопы для изучения звездной системы, чтобы подтвердить достоверность получаемого сигнала. Это, в свою очередь, дало им некоторое представление о температуре на поверхности планеты — 531° С.

Из-за высокой температуры на экзопланете и ее близости к звезде ученые задаются вопросом о том, может ли у нее существовать атмосфера в таких условиях. Если да, это может означать, что планета сформировалась гораздо дальше от своего солнца, но со временем приблизилась к звезде в процессе ее старения, как утверждают авторы. Такая близость к красному карлику также дает ученым шанс изучить возможную атмосферу экзопланеты.

Напомним, недавно команда миссии TESS объявила о регистрации первой экзопланеты — испаряющейся суперземли.