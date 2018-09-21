Заблокирован еще один популярный российский YouTube-канал

Администрация YouTube закрыла доступ к каналу видеоблогера и комика Юрия Хованского . Информация об этом появилась на его странице.

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — такое сообщение видят пользователи при попытке зайти на страницу Хованского.

В своем Twitter блогер заявил, что уже отправил официальный запрос в службу поддержки.

20 сентября YouTube заблокировал несколько других аккаунтов российских авторов. Россияне на некоторое время потеряли доступ к страницам автоблогеров AcademeG и «Гараж 54», а также к официальному аккаунту Versus Battle.