Ещё
Заблокирован еще один популярный российский YouTube-канал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заблокирован еще один популярный российский YouTube-канал 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: BadComedian / YouTube
Администрация YouTube закрыла доступ к каналу видеоблогера и комика Юрия Хованского. Информация об этом появилась на его странице.
«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — такое сообщение видят пользователи при попытке зайти на страницу Хованского.
В своем Twitter блогер заявил, что уже отправил официальный запрос в службу поддержки.
20 сентября YouTube заблокировал несколько других аккаунтов российских авторов. Россияне на некоторое время потеряли доступ к страницам автоблогеров AcademeG и «Гараж 54», а также к официальному аккаунту Versus Battle.
По данным источников, массовые блокировки связаны с рекламой букмекерских контор, которые неоднократно фигурировали в роликах этих каналов. По этой же причине московское управление ФАС возбудило дело против «Яндекса».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети29
Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской61
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией487
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери79
«Мы не хотим изоляции России»16
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
01:00
Пугачева показала нового молодого фаворита
Шоу-бизнес
01:19
Москвичей предупредили о грозах
Погода Новости Москвы
00:21
Собянин продлил полномочия пресс-секретаря
Новости Москвы
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
02:39
«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение