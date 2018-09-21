Космического туриста впечатлила работа космонавтов

Космического туриста из США впечатлила работа российских космонавтов

Космический турист Ричард Гэрриот рассказал, что его больше всего впечатлило в российских космонавтах.

Американский программист и предприниматель Ричард Гэрриот, который с 12 по 24 октября 2008 года находился на околоземной орбите в качестве космического туриста на МКС, рассказал «Звезде», чем ему запомнился полет в космос и почему российские космонавты являются лучшими в своем деле.

«Мне представилась возможность не только лететь с великолепными российскими космонавтами, но и поработать с ними на протяжении нескольких лет во время подготовительного периода. И даже до этого я уже, на самом деле, вместе с русскими учеными и инженерами занимался исследованиями глубокого моря. И я осуществил несколько погружений на глубину моря с помощью российской аппаратуры. И на протяжении всего этого времени у меня была великолепная возможность работать рука об руку с российскими учеными и инженерами и располагать их поддержкой», — вспомнил Гэрриот в интервью журналистам «Политического детектива».

По словам предпринимателя, преимущество российских космонавтов над астронавтами других государств заключается в хороших практических навыках по различным дисциплинам.