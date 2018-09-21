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Космического туриста впечатлила работа космонавтов
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Космического туриста из США впечатлила работа российских космонавтов 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: NASA
Космический турист Ричард Гэрриот рассказал, что его больше всего впечатлило в российских космонавтах.
Американский программист и предприниматель Ричард Гэрриот, который с 12 по 24 октября 2008 года находился на околоземной орбите в качестве космического туриста на МКС, рассказал «Звезде», чем ему запомнился полет в космос и почему российские космонавты являются лучшими в своем деле.
«Мне представилась возможность не только лететь с великолепными российскими космонавтами, но и поработать с ними на протяжении нескольких лет во время подготовительного периода. И даже до этого я уже, на самом деле, вместе с русскими учеными и инженерами занимался исследованиями глубокого моря. И я осуществил несколько погружений на глубину моря с помощью российской аппаратуры. И на протяжении всего этого времени у меня была великолепная возможность работать рука об руку с российскими учеными и инженерами и располагать их поддержкой», — вспомнил Гэрриот в интервью журналистам «Политического детектива».
По словам предпринимателя, преимущество российских космонавтов над астронавтами других государств заключается в хороших практических навыках по различным дисциплинам.
«У нас в Америке процветает одноразовая экономика, которая подразумевает, что ты пользуешься камерой или телефоном, а, когда он теряет свою функциональность, просто выбрасываешь его и покупаешь новый. Но это не очень хорошо работает, когда ты находишься в субмарине в открытом пространстве. Тебе нужен кто-то, кто досконально разбирается во внутренних деталях объекта, находит сломанные части, чинит их и возвращает обратно к жизни. Это было безумно важно для безопасности и здоровья. И в ходе научной работы, которую я вел по всей планете, я обнаружил, что у российских ученых, в отличие от их зубрящих коллег, хорошие практические навыки по различным дисциплинам, которые я был счастлив привезти к себе домой обратно в Америку», — объяснил Гэрриот.
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