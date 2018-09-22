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Разгадана известная оптическая иллюзия
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Ученые раскрыли загадку одной из самых известных оптических иллюзий 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: CC0 / William Ely Hill /
Восприятие изображений на картине "Моя жена и моя теща", которая является одной из самых известных оптических иллюзий, зависит от возраста человека. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии. Результат их работы опубликован в журнале Scientific Reports.
Особенность картины заключается в том, что в одном лице заключены два: молодая женщина (стоит отвернувшись, зритель видит только ее нос, часть глаза и шею с ожерельем) и пожилая женщина (стоит в профиль, видны оба глаза, горбатый нос, рот и подбородок).
В исследовании приняли участие 666 человек из 22 стран мира (больше всего американцев — 393) в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст — 33 года).
Вначале участникам эксперимента предлагали посмотреть на картину и спрашивали, кого они там видят: животное или человека. Если они видели человека, их спрашивали про пол, и только в случае правильного ответа (женский), узнавали возраст того, кто изображен.
Результаты показали, что люди младше 30 лет чаще видели молодую женщину (при этом чем моложе был участник эксперимента, тем меньший возраст он приписывал и девушке на картине). Люди старше 30 лет чаще видели пожилую даму.
Изображение "Моя жена и теща" впервые появилось на немецкой открытке 1888 года. В 1915 году свою версию представил карикатурист Уильям Эли Хилл. В 1930 году психолог Эдвинг Боринг использовал картину в своей статье "Новая двусмысленная фигура", после чего ее стали публиковать в учебных пособиях как пример наглядной оптической иллюзии.
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