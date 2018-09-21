Детектор воды на Марсе испытали в пустыне

Детектор для поиска воды на Марсе испытали в пустыне

Итальянские ученые разработали детектор, предназначенный для поиска воды на Марсе. Он называется ScanMars и уже был протестирован — в пустыне в Омане

Поиск крупных водоемов, на большой глубине, при помощи орбитальных аппаратов — это одно (таким образом (с помощью специального радара) на Марсе недавно было обнаружено подледное озеро), а поиск небольшого количества воды, на малой глубине, с поверхности планеты — другое. В последнем случае дело осложняется тем, что, вероятнее всего, работать на Марсе будут не профессиональные геологи, а астронавты, не имеющие такой узкой специализации и к тому же вынужденные проводить исследования в громоздких скафандрах.

Исследователи из итальянского Национального института астрофизики (Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)) предложили возможное решение данной проблемы. Они разработали детектор под названием ScanMars (это небольшая буксируемая платформа на колесиках, оснащенная радаром), который предназначен для поиска воды на Красной планете. Специалисты уже протестировали аппарат — во время тестовой миссии AMADEE-18 (моделирующей марсианские условия), которая состоялась в феврале этого года и продлилась четыре недели.

Миссию проводили в регионе Дофар в Омане. Реальные марсианские скафандры стоили бы огромных денег, так что специалисты использовали упрощенные костюмы: в таких костюмах участники тестов выполняли различные задачи, которые будет необходимо осуществлять будущим марсианским исследователям. При этом ключевой задачей было натренировать астронавтов, участвовавших в смоделированной миссии, использовать новый детектор: подобные устройства применяются и на Земле, однако для их использования необходим квалифицированный оператор.

Еще до отправления в Дофар астронавтов обучали в специальных центрах в Инсбруке, Австрия. В Дофаре же, используя детектор, астронавты изучили четыре различных геологических области: в целом участники миссии провели 70 000 радиолокационных исследований. Среди прочего, они обнаружили русло высохшей реки.

Кратко о результатах эксперимента сообщается на сайте European Planetary Science.