Ещё
Детектор воды на Марсе испытали в пустыне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детектор для поиска воды на Марсе испытали в пустыне 

Популярная механика + ещё 2 2 часа назад
Фото: Europlanet
Итальянские ученые разработали детектор, предназначенный для поиска воды на Марсе. Он называется ScanMars и уже был протестирован — в пустыне в Омане.
Поиск крупных водоемов, на большой глубине, при помощи орбитальных аппаратов — это одно (таким образом (с помощью специального радара) на Марсе недавно было обнаружено подледное озеро), а поиск небольшого количества воды, на малой глубине, с поверхности планеты — другое. В последнем случае дело осложняется тем, что, вероятнее всего, работать на Марсе будут не профессиональные геологи, а астронавты, не имеющие такой узкой специализации и к тому же вынужденные проводить исследования в громоздких скафандрах.
Исследователи из итальянского Национального института астрофизики (Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)) предложили возможное решение данной проблемы. Они разработали детектор под названием ScanMars (это небольшая буксируемая платформа на колесиках, оснащенная радаром), который предназначен для поиска воды на Красной планете. Специалисты уже протестировали аппарат — во время тестовой миссии AMADEE-18 (моделирующей марсианские условия), которая состоялась в феврале этого года и продлилась четыре недели.
Миссию проводили в регионе Дофар в Омане. Реальные марсианские скафандры стоили бы огромных денег, так что специалисты использовали упрощенные костюмы: в таких костюмах участники тестов выполняли различные задачи, которые будет необходимо осуществлять будущим марсианским исследователям. При этом ключевой задачей было натренировать астронавтов, участвовавших в смоделированной миссии, использовать новый детектор: подобные устройства применяются и на Земле, однако для их использования необходим квалифицированный оператор.
Еще до отправления в Дофар астронавтов обучали в специальных центрах в Инсбруке, Австрия. В Дофаре же, используя детектор, астронавты изучили четыре различных геологических области: в целом участники миссии провели 70 000 радиолокационных исследований. Среди прочего, они обнаружили русло высохшей реки.
Кратко о результатах эксперимента сообщается на сайте European Planetary Science.
Популярная механика: последние новости
iFixit разобрали iPhone XS и XS Max Телескоп TESS прислал первый научный снимок Пентагону нужны бестопливные двигатели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не хотим изоляции России»24
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети36
Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской63
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией489
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери82
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
01:00
Пугачева показала нового молодого фаворита
Шоу-бизнес
01:19
Москвичей предупредили о грозах
Погода Новости Москвы
00:21
Собянин продлил полномочия пресс-секретаря
Новости Москвы
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
02:39
«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение