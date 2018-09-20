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Китай вывел на орбиту 37-й и 38-й спутники Beidou
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Китай вывел на орбиту 37-й и 38-й навигационные спутники Beidou 

ТАСС + ещё 7 8 часов назад
Фото: © Yang Zhiyuan/Xinhua via AP
Китай успешно вывел на орбиту 37-й и 38-й спутники формирующейся глобальной навигационной системы Beidou. Об этом сообщила в четверг Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в среду в 22:07 по местному времени (17:07 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракет-носителей "Чанчжэн-3B" и "Юаньчжэн-1".
Этот запуск — 285-й по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн", предыдущий состоялся 25 августа, когда на орбиту были выведены 35-й и 36-й спутники Beidou. К настоящему моменту система Beidou-3 (глобальная, формируется наряду с национальной Beidou-1 и региональной Beidou-2 — прим. ТАСС) насчитывает 14 космических аппарата.
Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году формирование системы планируется полностью завершить — к тому времени Beidou-3 будет насчитывать 35 спутников.
Наступивший год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. С января по декабрь КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов, в итоге система Beidou-3 покроет территорию всех стран проекта "Экономический пояс Шелкового пути".
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