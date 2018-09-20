На космодроме Восточный ликвидируют пустоты под стартовым столом «Союза-2»

Строители приступили к ликвидации пустот, обнаруженных под стартовым столом ракеты "Союз-2" на космодроме Восточный, сообщили РИА Новости в строительной компании "Адонис", которая и занимается восстановительными работами.

"Приступили сразу, как подписали договор. По договору у нас работы до 5 октября. Мы постараемся все сделать (в срок — ред.)", — сказал представитель компании.

Он пояснил, что пустоты в бетонном основании стартового стола были выявлены в ходе специальных изысканий весной 2018 года. Проектное решение по устранению пустот выдал 31-й Государственный проектный институт специального строительства — головная организация по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики.

Для устранения пустот применяется технология инъецирования. Это высокотехнологичный и быстрый метод ремонта, восстановления и гидроизоляции бетонных конструкций. Через специальные пакеры (трубки) под давлением подается ремонтный состав, который распределяется внутри конструкции, заполняя все имеющиеся пустоты, склеивая самые тонкие трещины.

Как пояснили в компании "Адонис", все работы выполняются вручную, без привлечения строительной техники.

Ранее глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что заливка пустот под стартовым столом на космодроме Восточный не повлияет на дату следующего пуска. Он запланирован на 26 декабря 2018 года. На ракете "Союз-2.1" планируется вывести два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4.

В ЦЭНКИ ранее сообщили, что бетон некачественно залил прежний подрядчик — расформированный ныне "Спецстрой"

В связи с выявленными проблемами "Роскосмос" дал поручение увеличить контроль на строительстве и не допустить подобных нарушений при создании стартового комплекса под ракеты "Ангара".

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что, возможно, причины появления полостей в бетоне кроются не в нарушении технологии заливки бетона, а в ошибках при проектировании стартового стола и геодезистов. "Конструкции стартового стола уходят под землю на 25 метров, а на 2-3 метра ниже уже находятся подземные воды, не удивительно, что что-то могло просесть под такой тяжестью", — указал собеседник.