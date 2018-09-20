Описаны масштабы климатической катастрофы

Ученые Альбертского университета ( Канада ) выяснили, что количество углекислого газа, выделяемого в атмосферу при таянии вечной мерзлоты, недооценено из-за выветривания освободившихся от льда пород с участием серной кислоты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи пришли к выводу, что быстро оттаивание криолитозоны на северо-западных территориях в Канаде усиливает процессы выветривания, приводящие к значительным выбросам диоксида углерода. Это происходит из-за возникновения термокарстов — участков вытаивания подземного льда. Освободившиеся от последнего сульфидные минералы подвергаются окислению, и образуется серная кислота. Она, в свою очередь, разрушает карбонатные горные породы с выделением молекул углекислого газа.

По словам специалистов, термокарстовое выветривание в будущем может нарушить глобальный цикл углерода в пресной воде Арктики. Таким образом, таяние вечной мерзлоты может способствовать большему выделению парниковых газов, чем считалось ранее. Однако влияние этого механизма на изменение климата остается недостаточно изученным.

Ранее международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.