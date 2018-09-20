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Высоту орбиты МКС поднимут второй раз за месяц
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Высоту орбиты МКС поднимут второй раз за месяц 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
Центр управления полетами (ЦУП) в четверг проведет коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС), приподняв ее на 400 метров, сообщили РИА Новости в ЦУП.
Предыдущая коррекция проводилась 6 сентября, тогда высоту орбиты станции подняли на 350 метров.
"По предварительным расчетам, маневр будет проведен 20 сентября в 21.05 мск с помощью двигательной установки служебного модуля "Звезда". Двигатели проработают 17 секунд, подняв высоту орбиты станции примерно на 400 метров. В итоге, средняя высота полета станции составит 405,7 километра", — говорится в сообщении.
В ЦУП также уточнили, что операция проводится для создания благоприятных баллистических условий для спуска на Землю космического корабля "Союз МС-08" 4 октября и запуска 11 октября очередной экспедиции на "Союзе МС-10".
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