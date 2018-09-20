Предложена новая теория формирования Меркурия

Меркурий — самая маленькая и наименее изученная планета земного типа. Тем не менее, даже наших сегодняшних знаний достаточно, чтобы понять, что эта планета во многом нетипична. Он очень маленький и очень тяжелый, а, кроме того, его недра, вероятно, по сию пору горячи.

В октябре к Меркурию стартует зонд BepiColombo — совместный проект Евросоюза Японии , при участии России . Этот момент показался французским ученым Бастиану Брюже (Bastien Brugger) и Тома Ронне (Thomas Ronnet) подходящим для того, чтобы предложить свою концепцию формирования планеты, которая, возможно, уточнит задачи стоящие перед АМС.

С точки зрения авторов, Меркурий был самой первой планетой Солнечной системой. Он сформировался из испарений планетезималей, бывших близко к Солнцу. Брюже и Ронне провели компьютерное моделирование возникновения Меркурия и пришли к выводу, что планета имеет плотную и, вероятно, горячую мантию, имеющую в своем составе много железа. Его там должно быть значительно больше, чем можно обнаружить на поверхности. Кроме этого ближайшая к Солнцу планета знаменита высоким содержанием серы.

Меркурий относится к планетам земной группы. По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну. У него нет естественных спутников, но есть очень разрежённая атмосфера. Планета обладает крупным железным ядром, являющимся источником магнитного поля, напряжённость которого составляет 0,01 от земного магнитного поля. Ядро Меркурия составляет 83% от всего объёма планеты. Температура на поверхности Меркурия колеблется от 80 до 700 К (от −190 до +430 °C). Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.

Радиус Меркурия составляет всего две с половиной тысячи километров, что меньше радиуса спутника Юпитера Ганимеда и спутника Сатурна Титана (двух самых больших спутников планет в солнечной системе). Несмотря на меньший радиус, Меркурий превосходит Ганимед и Титан по массе. Средняя плотность Меркурия довольно велика — 5,43 г/см³, что лишь незначительно меньше плотности Земли.

Выводы ученых будут представлены на Европейском планетарном научном конгрессе (EPSC) 2018 года в Берлине.