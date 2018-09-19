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Учёные высчитали дозу радиации при полёте на Марс
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Учёные высчитали дозу радиации при полёте на Марс 

News.ru + ещё 8 18 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Человек во время полета на Марс получит около 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта. Речь идёт о полёте в обе стороны.
«Радиационные дозы будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов, работающих на МКС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского космического агентства.
Исследование было составлено на основе данных, полученных за время работы на околомарсианской орбите космического аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016».
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