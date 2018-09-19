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Крупнейший спутник Млечного Пути признали каннибалом
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Астрономы уличили в «каннибализме» крупнейший спутник Млечного Пути 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: Andrew Lockwood
Наша Галактика была окружена не двумя, а сразу тремя Магеллановыми Облаками, одно из которых было разорвано на части и "съедено" Большим Магеллановым Облаком примерно три миллиарда лет назад. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале MNRAS.
"Мы давно думали, что некоторые звезды внутри Большого Магелланова облака вращаются в "неправильную" сторону из-за того, что они попали в эту галактику после ее столкновения с Малым облаком. Оказалось, что они начали двигаться подобным образом после слияния БМО с третьим объектом", — заявил Бенджамин Армстронг (Benjamin Armstrong) из университета Западной Австралии в Кроули.
Млечный Путь находится в космосе не один, а в компании целой свиты из нескольких десятков относительно небольших карликовых галактик, наиболее заметными и крупными из которых являются так называемые Большое и Малое Магеллановы облака — две относительно небольших "семьи" звезд, чей диаметр составляет примерно 13-14 тысяч световых лет.
Как отмечает Армстронг, эти галактики достаточно давно привлекают внимание астрономов своей неправильной формой, свидетельствующей о столкновениях Большого и Малого облаков в прошлом, а также необычной манерой вращения вокруг Млечного Пути, не похожей на то, как движутся остальные его спутники.
Армстронг и его коллега Кенджи Бекки (Kenji Bekki) выяснили, как возникли эти аномалии, и открыли следы еще одного спутника Млечного Пути, погибшего в относительно недавнем космическом прошлом, изучая несколько "странных" звезд, обитающих внутри Большого Магелланова облака.
Эти светила, по словам астрофизиков, имеют сразу несколько необычных черт — они содержат в себе "неправильное" количество астрономических металлов, элементов тяжелее водорода и гелия, и вращаются вокруг центра БМО по очень странной траектории. И те, и другие аномалии роднят их со звездами Малого Магелланова облака, что заставляет многих ученых считать, что они попали на свою текущую родину в ходе одного из столкновений между БМО и ММО.
Недавние наблюдения за подобными "чужими" звездами показали, что примерно 5% от общего числа светил Большого Магелланова облака ведет себя подобным образом. Это, как отмечает Армстронг, сразу поставило под сомнение теории об их происхождении, так как столь большое число светил не могло "сбежать" из ММО во время его последней "встречи" с БМО.
Пытаясь найти ответ на этот вопрос, астрономы создали компьютерную модель ближайших окрестностей Млечного Пути и прокрутили время назад на несколько миллиардов лет, анализируя то, как вело себя Большое Магелланово облако в это время.
Как показали эти расчеты, подобные звезды могли появиться внутри БМО только в том случае, если примерно три миллиарда лет назад эта галактика "съела" еще один объект, похожий по форме и размерам на оба Магеллановых облака.
Подобный же сценарий, как отмечает Армстронг, хорошо объясняет и некоторые другие странности БМО, в том числе и то, почему на его окраинах присутствуют шаровые скопления, состоящие и из молодых, и крайне пожилых звезд.
Если это действительно так, то можно говорить об одной интересной вещи — вполне возможно, что большая часть "свиты" Млечного Пути представляла собой единую сущность еще до "встречи" с нашей Галактикой. В пользу этого говорит то, что БМО и ММО обладают "общими" запасами темной материи, а также множество других факторов, заключают ученые.
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