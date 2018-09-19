Обнаружено самое древнее «произведение искусства»

Ученые полагают, что эта находка может пролить свет на образ жизни первых людей.

Южной Африке ученые и археологи обнаружили самое раннее «произведение искусства», сделанное рукой первых людей. О находке сообщил портал Quartz Africa.

Семьдесят три тысячи лет назад один из наших общих предков нарисовал несколько красных линий на камне. В исследовании, опубликованном 12 сентября, эти красные линии теперь признаны самым старым известным рисунком, сделанным рукой Homo sapiens. Он был обнаружен в пещере Бломбос, в 300 километрах от Кейптауна . Ученые предполагают, что здесь была стоянка, на которой когда-то первые люди.

До сих пор самая ранняя известная «гравюра» представляла из себя нарисованный зигзаг. Ей, по мнению ученых, примерно 540 тысяч лет. «Гравюру» обнаружили на Яве. А самым древним рисунком считается «картина» на Пиренейском полуострове, которую предположительно нарисовали предки человека 64 тысячи лет назад.

«Эти линии (речь идет о найденном фрагементе — прим.ред.) были нарисованы неандертальцами, что сделало эту находку самым ранним «произведением» Homo sapiens», — сказал начальник экспедиции профессор Кристофер Хеншилвуд.

Ученый предположил, что данный рисунок имел какое-то значение для создателя и, вероятно, составлял часть общей символической системы, понимаемой другими людьми в этой группе. Это также свидетельствует о способности первых людей передавать графически информацию.

«На камне изображены шесть прямых параллельных линий, пересекающихся наклонно тремя слегка изогнутыми», — сказал Хеншилвуд.

Линии заканчиваются внезапно, указывая, что они, возможно, были частью большого рисунка.