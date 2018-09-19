Кто поможет Маску добраться до Марса

Кто поможет Илону Маску добраться до Марса

Отрасль космического туризма выходит на принципиально новый уровень. В скором времени желающих полетать на ракете будут отправлять в космос целыми группами, причём клиенты смогут побывать не только на околоземной орбите, но и далеко за её пределами.

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал имя первого человека, который в 2023 году должен будет отправиться к Луне. Им стал японский основатель интернет-магазина одежды Zozo Юсака Маэдзава, его состояние Forbes оценивает в $2,9 млрд Илон Маск планирует использовать полученные от японского предпринимателя деньги для строительства ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которая сейчас находится на стадии производства. Сообщается, что само путешествие космического туриста продлится неделю.

Мечта всей жизни

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG— Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г. Илон Маск отказался назвать стоимость отправки в космос японского бизнесмена. По утверждению основателя SpaceX, сумма позволит внести значимый вклад в разработку и строительство сверхтяжёлой ракеты, стоимость которой Маск оценил примерно в $5 млрд Как сказал 42-летний Маэдзава, деньги для него не главное в жизни, он давно мечтает побывать в космосе. Также будущий астронавт пообещал взять с собой в путешествие шесть-восемь музыкантов, художников, дизайнеров. «Они могли бы создать что-то по возвращению на Землю, и эти шедевры вдохновляли бы нас», — заявил бизнесмен. Не исключено, что компанию японскому предпринимателю и приглашённым им творческим людям составит и сам Илон Маск. По крайней мере, он допускает такую возможность. Во время презентации, на которой было объявлено имя космического туриста, Маск заметил, что за всю историю только 24 человека были участниками лунных экспедиций, а после миссии «Аполлон» в 1972 году к Луне никто не летал.

Маск известен миру как неутомимый изобретатель. Ещё когда он занимался платёжной системой PayPal , у него появилась идея сделать космические полёты более дешёвыми за счёт возвращения на землю первых ступеней ракет. Сейчас Маск занят одновременно несколькими амбициозными проектами. Помимо фирмы-разработчика космических кораблей SpaceX Маск также основал компанию Tesla Motors , выпускающую электромобили, инициировал проект Hyperloop (транспортной системы с вакуумным поездом, который потенциально сможет разгоняться до 8000 км/час), Solar City (солнечная энергетика), Open AI (исследования в области искусственного интеллекта). Также предприниматель работает над проектом, который позволит соединить компьютер с мозгом человека, и, по словам Маска, первые интегрированные гаджеты появятся уже через несколько лет.

SCIENCE: @Microsoft co-founder #PaulAllen has shown off the “#Stratolaunch”, a colossal aircraft he hopes can soon help to hoist #satellites into low earth orbit. pic.twitter.com/swU102gkRN— News4Globe (@News4Globe) 17 сентября 2018 г. При этом Илон Маск далеко не единственный бизнесмен, кто пытается развивать новые технологии для полётов в космос. Например, один из основателей Microsoft Пол Аллен предлагает свой проект самолёта-катамарана Stratolaunch с размахом крыльев 117 метров, что больше любого ныне существующего лайнера. С Stratolaunch можно будет запускать ракеты и космические корабли на высоте 9000 км, что значительно снизит стоимость полётов. Первый полёт корабля, запущенного с самолёта-катамарана, планируется в 2019 году.

Не менее интересен проект британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Ранее бизнесмен вкладывал в развитие автомобильного и железнодорожного транспорта, теперь почти всё своё время посвящает постройке аппаратов для космического туризма. К концу прошлого года Брэнсон продал более 900 путёвок в космос и обещает, что в ближайшие годы полёт будет стоить для туристов не дороже $250 тысяч.

How SpaceX, Blue Origin, and Virgin Galactic plan on taking you to space https://t.co/lPogL2vdIW pic.twitter.com/UxcRo9hhN1— Tech Insider (@techinsider) 18 сентября 2018 г. Интересуется космосом основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире Джефф Безос . Ещё в 2000 году он основал компанию Blue Origin с офисом в Техасе. В 2015-м компания провела удачный запуск трёхместного космического корабля New Shepard, на следующих испытаниях его удалось не только отправить в космос, но и вертикально посадить. По словам Безоса, человечество должно как можно быстрее осваивать космос.

Вкладывают в изучение Вселенной и российские бизнесмены. Один из основателей Mail.Ru Group Юрий Мильнер , друживший с известным американским астрофизиком Стивеном Хокингом , вложил более $100 млн на аренду мощнейших в мире телескопов. Мильнер говорит, что готов потратить остаток жизни на поиск разумных существ за пределами Солнечной системы.

Колонизация Марса

В офисе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) висят два больших изображения Марса. На одном плакате он выглядит, как сейчас — безжизненной красной пустыней, на втором — в виде цветущей зеленью планеты с большим количеством воды. Илон Маск не скрывает, что хочет превратить мечту о пригодном для жизни Марсе в реальность.

В середине августа стало известно, что компания SpaceX провела в штате Колорадо секретную научную конференцию о колонизации Марса. По просочившимся в прессу данным стало известно, что приглашение было разослано более 60-ти учёным, на мероприятии также присутствовали действующие участники марсианских программ NASA . Таким образом, конференция стала крупнейшей за последние годы, посвящённой освоению соседней планеты.

Известно, что Илон Маск основал SpaceX в 2002 году во многом по той причине, что на тот момент у NASA не было чёткой программы заселения Марса. С тех пор компания достигла определённых результатов в строительстве космических ракет. Первый запуск ракеты Falcon состоялся в марте 2006 года и закончился аварией, вывести на орбиту полезный груз удалось только в сентябре 2008-го.

Настоящим прорывом для космической отрасли стала первая в истории посадка на Землю возвращаемой первой ступени ракеты в декабре 2015 года. Через несколько месяцев ступень ракеты Falcon 9 удалось посадить на морскую платформу. 6 февраля 2018 года был совершён успешный запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, в качестве полезного груза был запущен электромобиль Tesla. На сегодняшний день это самая мощная ракета-носитель в мире, способная выводить на орбиту до 64 тонн.