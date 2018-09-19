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Музыкальный инструмент превратили в анализатор лекарств
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Музыкальный инструмент превратили в анализатор лекарств 

Индикатор 5 минут назад
Фото: Alex Weeks/Wikimedia Commons
Ученые создали прибор, способный отличить многие поддельные лекарства от настоящих. Разработка основана на простом африканском музыкальном инструменте, который известен под многими названиями, такими как мбира, цанца, калимба и другими. Результаты работы описаны в журнале ACS Omega.
Мбира, также называемая «африканским ручным фортепиано», представляет собой деревянный корпус — резонатор, — к которому прикреплено несколько деревянных или металлических пластины различной длины. На этом инструменте играют, защипывая и отпуская свободные концы пластин. Это приводит к их вибрациям, которые усиливаются резонатором.
В новой работе ученые предложили заменить пластины на полые трубки, которые можно заполнять жидкостью. Звучание в таком случае будет определяться свойствами жидкости, например, плотностью. Авторы дополнили устройство простым приложением для смартфона, которое может различать небольшие отличия в частоте колебаний. В результате с помощью этого прибора ученые смогли отличить даже близкие по физическим свойствам субстанции. В качестве примера химики проанализировали «звучание» безвредного глицерина и ядовитого диэтиленгликоля.
Авторы надеются, что их разработка станет основой простого способа определения некачественных лекарств в бедных странах, где около 10% всех медикаментов представляют собой подделку, иногда смертельно опасным. Другим применением может быть анализ мочи, плотность которой сильно изменяет в случае заболеваний почек. Современные лаборатории без труда могут выявить подобные симптомы, но в условиях работы полевых госпиталей в бедных странах разработка может оказаться очень полезной.
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