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В России появится спецсвязь для чиновников
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СМИ: специальная госсвязь появится в России 

360tv.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Для российских чиновников и силовиков разработают специальную сотовую связь. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика». Ранее его одобрило правительство РФ.
В основе работы Сети — технология LTE-450. Последнюю использовал для работы экстренных служб во время домашнего ЧМ-2018.
Связь будет доступна на высоких скоростях, задержка в передаче данных должны быть минимальна. При помощи специальной сети аппараты смогут работать в режиме рации и передачи видео.
Чтобы сеть функционировала, у нее должен быть диапазон частот в 450 мегагерц. Как написал сайт «Фонтанка», такие чистота использует «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Эта фирма и является потенциальным оператором сети. Переговоры якобы уже начаты.
По предварительным данным, это проект стоит 73,4 миллиарда рублей. Его собираются претворить в жизнь до 2024 года. Ранее сообщалось, что реализации программы «Цифровая экономика» необходимо около двух триллионов рублей.
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