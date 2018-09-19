В России появится спецсвязь для чиновников

СМИ: специальная госсвязь появится в России

Для российских чиновников и силовиков разработают специальную сотовую связь. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы «Цифровая экономика». Ранее его одобрило правительство РФ

В основе работы Сети — технология LTE-450. Последнюю использовал для работы экстренных служб во время домашнего ЧМ-2018.

Связь будет доступна на высоких скоростях, задержка в передаче данных должны быть минимальна. При помощи специальной сети аппараты смогут работать в режиме рации и передачи видео.

Чтобы сеть функционировала, у нее должен быть диапазон частот в 450 мегагерц. Как написал сайт «Фонтанка» , такие чистота использует «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2 ). Эта фирма и является потенциальным оператором сети. Переговоры якобы уже начаты.

По предварительным данным, это проект стоит 73,4 миллиарда рублей. Его собираются претворить в жизнь до 2024 года. Ранее сообщалось, что реализации программы «Цифровая экономика» необходимо около двух триллионов рублей.