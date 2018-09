Названа причина массовой гибели древних цивилизаций 

Ученые Университета Вайоминга ( США ) пришли к выводу, что древние цивилизации, существовавшие в последние 10 тысяч лет, были синхронизированы друг с другом, на что указывают приблизительно совпадающие друг с другом изменения в потреблении ресурсов и энергии. Таким образом, различные культуры оказывались связаны друг с другом в результате глобализации, и гибель одной из них провоцировала исчезновение других. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.