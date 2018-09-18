Археологи нашли сокровища древнего народа

Датские археологи-любители при помощи металлодетектора обнаружили на острове Харьяна в Ютландии свыше 30 золотых артефактов германских племен.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана еще в 2017 году, однако сообщили о ней только сейчас. Информацию скрывали из опасения, что место посетят охотники за сокровищами.

Поначалу археологи-любители отыскали всего лишь несколько небольших кулонов. Об открытии они сообщили сотрудникам музея города Вайле. Специалисты организовали профессиональные раскопки.

Им удалось обнаружить 32 золотых изделия. Так, найдены подвески и цепочки, булавка и ряд кусочков золота, которые в тот период времени многие народы использовали вместо монет. По мнению ученых, артефакты были зарыты в землю около 500 года нашей эры. Не исключено, что их пожертвовали богам.