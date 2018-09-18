Археологи нашли сокровища древнего народа 

Датские археологи-любители при помощи металлодетектора обнаружили на острове Харьяна в Ютландии свыше 30 золотых артефактов германских племен.
Как сообщает The History Blog, находка была сделана еще в 2017 году, однако сообщили о ней только сейчас. Информацию скрывали из опасения, что место посетят охотники за сокровищами.
Поначалу археологи-любители отыскали всего лишь несколько небольших кулонов. Об открытии они сообщили сотрудникам музея города Вайле. Специалисты организовали профессиональные раскопки.
Им удалось обнаружить 32 золотых изделия. Так, найдены подвески и цепочки, булавка и ряд кусочков золота, которые в тот период времени многие народы использовали вместо монет. По мнению ученых, артефакты были зарыты в землю около 500 года нашей эры. Не исключено, что их пожертвовали богам.
"Находка указывает на возможную связь жителей Харьяна с Римской империей, — говорит руководитель экспедиции Мадс Равн. — Вероятно, они принимали участие в вооруженных набегах. Найденные сокровища — всего лишь небольшое свидетельство того бурного периода".