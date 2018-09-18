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Получены новые данные о коричневых карликах
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Представлены новые данные об отличии коричневых карликов от звезд 

Naked-Science.ru + ещё 3 18 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Серж Дитрих из Института Карнеги вместе со своей командой провел исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal. В своей работе ученые продемонстрировали, что коричневые карлики могут быть более массивными, чем предполагалось.
Для яркого свечения звездам необходима энергия, полученная в процессе термоядерных реакций в своих недрах. Если водорода слишком мало, то реакция невозможна, и тогда объект остывает, темнеет и превращается в нечто, известное как коричневый карлик. Астрономы по всему миру пытаются определить массу, температуру и яркость объектов по обе стороны от черты, проведенной между «звездами-неудачниками» и обычными звездами.
«Определение границы, отделяющей звезды от коричневых карликов, поможет больше узнать о том, как те и другие формируются и развиваются, а также прояснит, могут ли вокруг них (коричневых карликов. — Прим. авт.) вращаться обитаемые планеты», — объясняет Дитрих.
Последние теоретические модели предсказывают, что граница между звездами и коричневыми карликами пролегает в диапазоне от 70 до 73 масс Юпитера, или около 7% массы Солнца. Однако результаты, полученные командой Дитриха, ставят под сомнение эти расчеты.
Ученые наблюдали два коричневых карлика — эпсилон Индейца b и эпсилон Индейца c. Они принадлежат к системе, также включающей в себя звезду средней светимости — эпсилон Индейца а. Два коричневых карлика слишком тусклы, чтобы быть звездами, но их массы составляют 75 и 70 масс Юпитера соответственно.
Команда провела вычисления, используя данные двух долгосрочных проектов — Carnegie Astrometric Planet Search в обсерватории Лас-Кампанас и Cerro Tololo Inter-American Observatory Parallax Investigation под руководством Консорциума по исследованию ближайших звезд. Это позволило определить минутные движения двух коричневых карликов на фоне более далеких звезд.
К удивлению ученых, результаты определили эпсилон Индейца b и эпсилон Индейца c как звезды (по старому определению), несмотря на то, что согласно наблюдениям звездами они не являются.
«В совокупности наши результаты означают, что современные модели необходимо пересмотреть, — говорит Дитрих. — Мы показали, что самые тяжелые коричневые карлики и самые легкие звезды могут иметь незначительные различия в массе. Несмотря на это, у них разная судьба: одни быстро потухнут и остынут, а другие будут светить миллиарды лет».
Более совершенное определение отличия звезд от коричневых карликов также может помочь астрономам определить, сколько таких небесных тел есть в нашей Галактике.
«Нам интересно, существуют ли звезды и коричневые карлики в одинаковых пропорциях относительно друг друга в регионах звездообразования, что, в свою очередь, поможет понять общую обитаемость Галактики», — объясняет Алисия Вайнберг из Института Карнеги, также принявшая участие в исследовании.
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