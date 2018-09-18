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Акцент влияет на доверие к собеседнику
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Акцент влияет на уровень доверия к собеседнику 

Naked-Science.ru + ещё 2 14 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Представьте, что вы оказались в незнакомом вам районе города, у телефона сел аккумулятор, а вам нужно найти, например, поликлинику. Вы спрашиваете у двух человек на улице о ее местонахождении, и оба указывают разное направление. Кому вы поверите больше: тому, у кого нет акцента, или же тому, у кого акцент есть? Опираясь на логику, вы решите доверять прохожему без акцента. Хотя не факт, что его подсказка окажется верной.
Ученые из Университета Макгилл в Монреале подтвердили наши догадки. Они хотели узнать, как голос человека влияет на уровень доверия к нему. Для этого они попросили участников исследования, для которых канадский вариант английского языка был родным, прослушать серию записей с короткими нейтральными фразами. Все эти записи отличались друг от друга степенью уверенности в голосе, кроме того, у спикеров были акценты — начиная от родного канадского английского и заканчивая австралийским вариантом английского языка. Участников просили оценить, насколько правдоподобным показалось им сообщение на каждой из записей. Во время прослушивания аудио испытуемые находились внутри аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии, что позволило ученым наблюдать, как изменяется активность мозга. Оказалось, когда человек принимает решение о доверии «своему» или «чужому» (определяя этот фактор при помощи акцента), в мозге активируются разные участки.
Таким образом, принятие решения о доверии человеку только на основании голоса — сложный процесс из-за нашего предвзятого отношения к членам собственной группы, в данном случае к землякам. Однако в описываемом эксперименте на испытуемых влиял еще один фактор: уверенность в голосе собеседника. Выяснилось, что чем увереннее звучит человек, тем больше мы ему доверяем, даже невзирая на его принадлежность к группе «чужих». Если резюмировать, получается, что по дефолту мозг склонен доверять людям, говорящим без акцента. Но стоит добавить в модель еще один фактор — уверенность в голосе, — как мозг перестает полагаться на отсутствие акцента.
Эту же тенденцию обнаруживали и более ранние исследования. Ряд экспериментов показал, что люди с большей вероятностью верят утверждениям, выраженным уверенным тоном, который характеризуется как более громкий, низкий и быстрый. Исследование ученых из Монреаля показало, что этот фактор пока остается более значимым при принятии решений, чем склонность доверять членам из своей группы.
Исследователи уверены, что выводы, к которым они пришли, помогут людям, говорящим с акцентом, в разных жизненных ситуациях — будь то получение образования или участие в судебных процессах. А здесь вы можете посмотреть видео, которое объясняет феномен акцента с научной точки зрения.
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