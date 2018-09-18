Телескоп TESS прислал первый научный снимок

Космический телескоп TESS прислал первый ценный научный снимок

TESS — космический телескоп, который ищет экзопланеты транзитным методом. Его запустили на орбиту 18 апреля 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. В мае камера TESS сделала свой первый тестовый снимок, на котором оказались 200 тысяч звезд. Впрочем, никакой научной ценности это изображение не несло, а было только результатом проверки оборудования. После того как все системы телескопа протестировали, в июле TESS достиг запланированной для исследований орбиты (высота в перигее — 108 тысяч километров, в апогее — 373 тысячи километров).

Снимок, который представило NASA вчера, сделан всеми четырьмя камерами TESS в течение 30-минутного периода 7 августа. Изображение получилось составным, черные линии на нем — это промежутки между детекторами камеры. На снимок попали части почти десятка созвездий — от Козерога до Живописца, — а также Большое и Малое Магеллановы облака, галактики — спутники Млечного Пути, то есть ближайшие к нам. Если присмотреться к снимку, то можно заметить над Малым Магеллановым облаком яркую точку — шаровое скопление в созвездии Тукана под названием 47 Тукана, или NGC 104. Детекторы второй и четвертой камер TESS также поймали свет от двух объектов — беты Журавля и R Золотой Рыбы. Это самые яркие звезды на изображении.

Этот участок неба включает не менее десятка звезд, у которых наблюдались транзитные планеты во время исследований с помощью наземных телескопов. Разрешающая способность космического телескопа гораздо больше, поэтому он сможет заметить транзиты, то есть прохождения экзопланет на фоне дисков звезд, которые не были видны с Земли. Всего TESS будет два года мониторить небо, пытаясь обнаружить новые планеты. Каждые 27 дней телескоп будет изучать один из 26 секторов, на которые поделено 85% небесной сферы. В первый год работы TESS исследует 13 секторов, составляющих южное небо, а затем приступит к съемке 13 секторов северного неба.

NASA

Телескоп будет передавать изображения сети дальней космической связи NASA почти каждые 14 дней, находясь на нижней точке орбиты. Сеть NASA, в свою очередь, отправляет снимки в Массачусетский технологический институт (MIT) для начальной оценки и анализа. Полный же анализ осуществляет Исследовательский центр Эймса NASA в Силиконовой долине в Калифорнии. Если TESS и снимет ранее неизвестные экзопланеты, то их обнаружат ученые центра.