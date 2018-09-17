Ещё
Использование бытовой химии связали с ожирением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Использование бытовой химии связали с детским ожирением 

Naked-Science.ru + ещё 7 17 сентября 2018
Фото: Naked-Science.ru
Многие участки нашего организма — прежде всего кишечник — населены сложной микрофлорой. Обитающие здесь бактерии играют большую роль в нашей жизни, оказывают серьезное влияние на здоровье, самочувствие и даже эмоции. Нарушения в ее составе и функциональности приводят к самым различным проблемам и часто становятся причиной избыточного веса и ожирения.
Соответствующие механизмы плохо изучены, да и само это влияние мы раскрываем в полной мере лишь в последние годы. Этой теме посвящен и масштабный проект канадских исследователей SyMBIOTA, направленный на изучение воздействия микрофлоры на рост и развитие человека. Одним из результатов работы стала новая статья, опубликованная в Canadian Medical Association Journal. Ее авторы оценили влияние чистящих средств бытовой химии на микрофлору малышей и развитие у них ожирения.
Команда профессора Альбертского университета Аниты Козырски (Anita Kozyrskyj) провела анализ кишечной микрофлоры 757 малышей в возрасте трех-четырех месяцев, а затем проследила за их весом в возрасте одного-трех лет. Параллельно ученые оценили использование в их семьях бытовой химии: детергентов, дезинфектантов и так далее. Показано, что в домах, где чистящие средства используются чаще всего, у младенцев отмечается пониженный уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, и повышенный —Lachnospiraceae. К возрасту трех лет такие дети демонстрируют в среднем более высокий индекс массы тела (BMI).
Активное применение «биологических» средств такого эффекта на Lachnospiraceae не имело, зато снижало количество энтеробактерий (Enterobacteriaceae). С повышенным индексом массы тела такие изменения не коррелировали. По словам ученых, уменьшенное содержание энтеробактерий само по себе не гарантирует отсутствие проблем с лишним весом. Причина тут скорее в том, что использование «экологически чистых» чистящих средств — часть более здорового образа жизни в целом, который и дает для детей в таких семьях в среднем более низкий BMI.
Naked-Science.ru: последние новости
Астрономы открыли планету Вулкан из «Звездного пути» Личинки москитов научились есть пластик Космический телескоп TESS прислал первый ценный научный снимок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»276
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов40
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль854
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах43
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья65
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение