Использование бытовой химии связали с ожирением

Использование бытовой химии связали с детским ожирением

Многие участки нашего организма — прежде всего кишечник — населены сложной микрофлорой. Обитающие здесь бактерии играют большую роль в нашей жизни, оказывают серьезное влияние на здоровье, самочувствие и даже эмоции. Нарушения в ее составе и функциональности приводят к самым различным проблемам и часто становятся причиной избыточного веса и ожирения.

Соответствующие механизмы плохо изучены, да и само это влияние мы раскрываем в полной мере лишь в последние годы. Этой теме посвящен и масштабный проект канадских исследователей SyMBIOTA, направленный на изучение воздействия микрофлоры на рост и развитие человека. Одним из результатов работы стала новая статья, опубликованная в Canadian Medical Association Journal. Ее авторы оценили влияние чистящих средств бытовой химии на микрофлору малышей и развитие у них ожирения.

Команда профессора Альбертского университета Аниты Козырски (Anita Kozyrskyj) провела анализ кишечной микрофлоры 757 малышей в возрасте трех-четырех месяцев, а затем проследила за их весом в возрасте одного-трех лет. Параллельно ученые оценили использование в их семьях бытовой химии: детергентов, дезинфектантов и так далее. Показано, что в домах, где чистящие средства используются чаще всего, у младенцев отмечается пониженный уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, и повышенный —Lachnospiraceae. К возрасту трех лет такие дети демонстрируют в среднем более высокий индекс массы тела (BMI).

Активное применение «биологических» средств такого эффекта на Lachnospiraceae не имело, зато снижало количество энтеробактерий (Enterobacteriaceae). С повышенным индексом массы тела такие изменения не коррелировали. По словам ученых, уменьшенное содержание энтеробактерий само по себе не гарантирует отсутствие проблем с лишним весом. Причина тут скорее в том, что использование «экологически чистых» чистящих средств — часть более здорового образа жизни в целом, который и дает для детей в таких семьях в среднем более низкий BMI.