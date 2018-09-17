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В деле с дырками в «Союзе» осталось две версии
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В истории с появлением дырки в «Союзе» осталось две версии 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
По словам источника в ракетно-космической отрасли, спецкомиссия Роскосмоса, которую возглавляет и.о. первого заместителя главы госкорпорации Николай Севастьянов, рассматривает две версии того, кто и когда мог повредить пилотируемый корабль «Союз МС-09».
По словам источника, спецкомиссия Роскосмоса пока не определилась с основной версией произошедшего, однако специалисты считают, что российский космический корабль был поврежден преднамеренно, передает ТАСС.
Источник уточнил, что в качестве версий рассматриваются следующие: повреждение «Союза» на контрольно-испытательном стенде (КИС) или в цеху окончательной сборки на заводе-изготовителе; непосредственно на космодроме Байконур.
В Роскосмосе сообщили, что комиссия продолжает работу, результаты будут озвучены после завершения расследования.
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