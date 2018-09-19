Обшивку «Союза» вскроют в космосе

Космонавты посмотрят на дырку в «Союзе» снаружи

Николай Севастьянов. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известил первый заместитель генерального директора "Роскосмоса"

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев подчеркнул, что Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев, помимо основных задач попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы снаружи посмотреть на образовавшееся в нем отверстие.

Космонавты оценят дырку на наличие в ней заусенцев и попробуют найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве.

По словам Крикалева, который имеет огромный опыт работы на МКС, сложность данной операции в том, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи.

Он отметил, что на устранение данной нештатной ситуации потребуется не менее двух часов.

В конце августа космонавты на МКС обнаружили утечку воздуха. Позже был обнаружено место разгерметизации. Причиной стала дырочка в обшивке корабля "Союз". Версия о метеорите была быстро опровергнута. На отверстие наложены три заплаты, зафиксированные герметиком. Угрозы безопасности людей на орбите нет. Также это отверстие не мешает возвращению "Союза" с экипажем на Землю.