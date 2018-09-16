Пришельцы или шпионы: зачем ФБР закрыло обсерваторию

Пришельцы, шпионы, террористы — в США никто не может понять, почему ФБР закрыло солнечную обсерваторию. Версии плодятся на фоне молчания федеральных властей.

Вот уже больше недели американские СМИ обсуждают странные события, происходящие в астрономической обсерватории в южном штате Нью-Мексико. Расположенная в городе Санспот солнечная обсерватория была срочно закрыта в прошлую пятницу сотрудниками ФБР без объяснения причин,

а весь ее персонал эвакуирован. При этом над ее территорией кружил военный вертолет.

Вход в помещения обсерватории был запрещен всем ее сотрудникам и посетителям, а на сайте учреждения висит надпись — Солнечная обсерватория Санспота временно закрыта.

О том, что случилось, из гражданских лиц не в курсе никто, даже местный шериф, которому пришлось отправить на место своих помощников, но и те не получили никакой информации. «ФБР не говорит нам, что там просиходит, — заявил шериф Бенни хпус в интервью местным СМИ. — Мы связались с некоторыми людьми там, которые посоветовали нам дождаться эвакуации. Никто не собирается распространяться об обстоятельствах, что и как. Там ФБР. Каковы их цели, никто не знает».

Срочная, необъяснимая эвакуация сотрудников обсерватории, расположенной на высоте 2800 метров над уровне моря вдалеке от населенных пунктов посреди леса, вызвала интерес и появление конспирологических версий происходящего — не удалось ли астрономам выйти на контакт с пришельцами и не открылся ли здесь портал в параллельный мир?

Эвакуирован оказался и ближайший к обсерватории почтовый офис, сотрудники которого также остаются в недоумении. «На данный момент нам просто сказали, что временно эвакуируется территория. Нам не сказали, как и когда все это кончится», — заявил представитель почтовой службы Род Спергсон. Он отверг предположения, что инцидент связан с отправкой по почте опасных посылок.

«Я не знаю ни о чем подобном. Не было никакого криминала, связанного с работой почты», — сказал он.

Не удалось пролить свет на происходящее и в головной организации, управляющей обсеравторией — Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии (AURA). AURA работает при поддержке Национального научного фонда (NSF), ассоциация объединяет университеты и ряд других американских учреждений, владеющих астрономическими обсерваториями и телескопами.

Ее представительница Шари Лифсон коротко заявила местным журналистам, что обсерватория закрыта из-за «вопросов с безопасностью», отказавшись дать дополнительные комментарии.

В сообщении организации говорится, что обсерватория «останется закрытой до дальнейших распоряжений из-за продолжающихся вопросов с безопасностью».

В самом ФБР перенаправляют все запросы в AURA, и сам шериф не смог добиться от организации какой-либо информации.

«Они не являются федеральными служащими, — пояснил он. — Возможно, кто-то угрожал их сотрудникам. Но и в этом случае — почему не позвать нас и не привлечь к делу? Эти ребята работают там постоянно. И я не понимаю, почему ФБР так быстро подключили и не говорят ничего».

По словам директора обсерватории Джеймса МакЭйтера, эвакуированы были 12 сотрудников, которых отправили домой. Он добавил, что случаи прекращения работы обсерватории бывали и раньше, так как высокогорные объекты в этих местах иногда отключают из-за прорыва водопровода, аварий на ЛЭП или снежных бурь. Однако в этот раз более известная обсерватория Apache Point, расположенная ниже в горах, осталась открытой.

«Телескоп не нашел инопланетян», — сказал он местному телеканалу.

Сначала внимание на загадочный инцидент обратили местные СМИ, однако теперь про него пишет и влиятельный журнал Science. Он предположил, что эвакуация может быть связана с высокогорным расположением обсерватории —

с нее открывается вид на базу ВВС США Холломэн и даже на знаменитый ракетный полигон «Уайт Сэндс».

Он занимает территорию в 8287 квадратных километров — это самая большая территория, выделенная под военные нужды в США.

Именно там 16 июля 1945 года было испытано первое в мире ядерное оружие.

Такое удобное расположение может вызывать подозрения в возможном шпионаже. «Нью-Мексико — центр науки, связанной вопросами национальной безопасности, и по этой причине штат был постоянным объектом интереса с точки зрения международного шпионажа, — пояснил Стивен Афтергуд, директор Федерации американских ученых. — Шпионы идут туда, где есть секреты, а Нью-Мексико их полно».

Но, по его словам, маловероятно, что солнечная обсерватория могла иметь отношение к подобному шпионажу. «Думаю, большинство их сенсоров направлены вверх», — пояснил он. Он считает, что все это может объяснить столь долгое закрытие обсерватории — ФБР надо время, чтобы опросить ее работников, взять с них подписку о неразглашении информации, дополнительно убедиться, что они не являются иностранными агентами.

Обсерватория была построена в 1947 году. Изначально ее телескоп использовался военными, затем был переда ученым. На сегодняшний день обсерватория способна получать одни из самых четких изображений Солнца в мире. Данные, получаемые с этой обсерватории, используются учеными во всем мире.