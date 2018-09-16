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Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
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Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию 

Газета.Ru 1 час назад
Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» завершила расследование причин появления отверстия в корпусе космического корабля «Союз МС-09» и представила свои выводы «Роскосмосу», в том числе — фотографии корабля. Специалисты пришли к выводу, что отверстие было просверлено в течение 180 суток между тем, как корабль покинул цех РКК «Энергии», и тем, как он был запущен на орбиту.
На этапе сборки российского космического корабля «Союз МС-09» в его корпусе не было ни одной дырки, сообщила внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева.
Специалисты компании завершили расследование причин появления отверстия и представили свои выводы «Роскосмосу», в том числе — фотографии корабля.
«Последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — приводит РИА «Новости» сообщение источника в космической отрасли.
Он пояснил, что противометеоритная защита представляет из себя специальные алюминиевые панели, которые по требованию NASA с 2012 года ставятся на бытовой отсек космического «Союза» с целью обеспечения дополнительной безопасности от микрометеоритов и космического мусора.
После того как корабль оснастили противометеоритными панелями и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, «Союз МС-09» был направлен в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем в контрольно-испытательную станцию, которая находится также на территории РКК «Энергия». Далее «Союз» был доставлен на космодром Байконур.
«Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было просверлено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК «Энергии», и запуском на орбиту», — резюмировал собеседник.
Уже известно, что комиссия «Роскосмоса» к началу следующей недели перепроверит выводы внутренней комиссии РКК «Энергия».
«Первое заседание комиссии «Роскосмоса» состоится в начале следующей недели. К тому моменту представители госкорпорации и включенные в состав комиссии специалисты ракетно-космической отрасли должны изучить и проверить выводы внутренней комиссии РКК «Энергия» с целью определения полноты предоставленных данных», — приводит ФАН сообщение источника.
В настоящее время расследование ведется по трем направлениям. Все они исходят из преднамеренного сверления отверстия в корпусе космического корабля: в космосе, на Заводе экспериментального машиностроения или на космодроме Байконур.
Днем ранее сообщалось, что российские космонавты до конца нынешнего года дважды выйдут в открытый космос, чтобы проверить, нет ли на поверхности космического корабля «Союз МС-09» сквозных отверстий.
Предполагается, что выходы в космос будут совершены россиянами в ноябре и декабре. Эти выходы будут внеплановыми и связаны с обнаружением ранее отверстия в «Союзе». Пока эти работы не внесены в график.
«Официально он [выход в космос] посвящен обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности Международной космической станции. Но экипаж также обследует поверхность корабля «Союз» на наличие внешних повреждений», — рассказали в отрасли.
Второй выход в космос будет необходим, если во время первого космонавты не смогут выполнить все поставленные задачи.
Чуть ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий в том числе и космическую отрасль, указал, что распространение информации о причастности американских астронавтов к разгерметизации «Союза» крайне опасно, передает НСН.
«Версий может быть сколько угодно, включая производственный брак, но факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры», — сказал вице-премьер.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также назвал неприемлемыми любые измышления о причинах появления дыры в космическом корабле.
«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов «Роскосмоса» и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии «Роскосмоса» любые утверждения со ссылкой на «источники» неприемлемы», — сказал госслужащий.
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