Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию

Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» завершила расследование причин появления отверстия в корпусе космического корабля «Союз МС-09» и представила свои выводы «Роскосмосу» , в том числе — фотографии корабля. Специалисты пришли к выводу, что отверстие было просверлено в течение 180 суток между тем, как корабль покинул цех РКК «Энергии», и тем, как он был запущен на орбиту.

На этапе сборки российского космического корабля «Союз МС-09» в его корпусе не было ни одной дырки, сообщила внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева.

Специалисты компании завершили расследование причин появления отверстия и представили свои выводы «Роскосмосу», в том числе — фотографии корабля.

«Последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — приводит РИА «Новости» сообщение источника в космической отрасли.

Он пояснил, что противометеоритная защита представляет из себя специальные алюминиевые панели, которые по требованию NASA с 2012 года ставятся на бытовой отсек космического «Союза» с целью обеспечения дополнительной безопасности от микрометеоритов и космического мусора.

После того как корабль оснастили противометеоритными панелями и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, «Союз МС-09» был направлен в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем в контрольно-испытательную станцию, которая находится также на территории РКК «Энергия». Далее «Союз» был доставлен на космодром Байконур.

«Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было просверлено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК «Энергии», и запуском на орбиту», — резюмировал собеседник.

Уже известно, что комиссия «Роскосмоса» к началу следующей недели перепроверит выводы внутренней комиссии РКК «Энергия».

«Первое заседание комиссии «Роскосмоса» состоится в начале следующей недели. К тому моменту представители госкорпорации и включенные в состав комиссии специалисты ракетно-космической отрасли должны изучить и проверить выводы внутренней комиссии РКК «Энергия» с целью определения полноты предоставленных данных», — приводит ФАН сообщение источника.

В настоящее время расследование ведется по трем направлениям. Все они исходят из преднамеренного сверления отверстия в корпусе космического корабля: в космосе, на Заводе экспериментального машиностроения или на космодроме Байконур.

Днем ранее сообщалось, что российские космонавты до конца нынешнего года дважды выйдут в открытый космос, чтобы проверить, нет ли на поверхности космического корабля «Союз МС-09» сквозных отверстий.

Предполагается, что выходы в космос будут совершены россиянами в ноябре и декабре. Эти выходы будут внеплановыми и связаны с обнаружением ранее отверстия в «Союзе». Пока эти работы не внесены в график.

«Официально он [выход в космос] посвящен обслуживанию коммуникаций на внешней поверхности Международной космической станции. Но экипаж также обследует поверхность корабля «Союз» на наличие внешних повреждений», — рассказали в отрасли.

Второй выход в космос будет необходим, если во время первого космонавты не смогут выполнить все поставленные задачи.

Чуть ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов , курирующий в том числе и космическую отрасль, указал, что распространение информации о причастности американских астронавтов к разгерметизации «Союза» крайне опасно, передает НСН.

«Версий может быть сколько угодно, включая производственный брак, но факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры», — сказал вице-премьер.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также назвал неприемлемыми любые измышления о причинах появления дыры в космическом корабле.