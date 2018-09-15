Ещё
С космодрома в США стартовала ракета с «ледяным» зондом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

С космодрома в США стартовала ракета с «ледяным» зондом 

Деловая газета «Взгляд» 15 сентября 2018
Фото: NASA
Ракета Delta II стартовала с космодрома в Калифорнии со спутником ICESat-2, предназначенном для изучения полярных льдов Земли.
Старт ракеты-носителя был дан в 16.02 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».
Ракета-носитель принадлежит компании United Launch Alliance. Там сообщали, что нынешний пуск будет последним стартом Delta II в данной конфигурации.
Спутник ICESat-2 предназначен для зондирования полярных льдов. В НАСА сообщают, что аппарат будет вести ежедневные измерения толщины ледовой поверхности Земли, в том числе плавучих льдов, с помощью находящегося на его борту лазера.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кремлю задали вопрос о причине появления дырки в «Союзе» ФБР закрыло обсерваторию из-за таинственных «проблем с безопасностью» На МКС не нашли подходящего для порчи «Союза» сверла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»287
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов41
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль824
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах47
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья66
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение