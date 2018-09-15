С космодрома в США стартовала ракета с «ледяным» зондом

Ракета Delta II стартовала с космодрома в Калифорнии со спутником ICESat-2, предназначенном для изучения полярных льдов Земли.

Старт ракеты-носителя был дан в 16.02 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости»

Ракета-носитель принадлежит компании United Launch Alliance. Там сообщали, что нынешний пуск будет последним стартом Delta II в данной конфигурации.