В Панаме открыли новый вид кораллов

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (бюро Научно-исследовательского института США Панаме ) в 60 километрах от Панамы обнаружили новый вид кораллов, принадлежащий к роду Thesea. Работа опубликована в журнале Bulletin of Marine Science.

Биологи определили род, сравнивая новый вид с представителями других родов. Оказалось, что больше всего он похож своими внешними характеристиками — толщиной ветвей и ярким красным окрасом — на единственный вид рода Thesea — T. variabilis. Его назвали Thesea dalioi — в честь Рэя Далио (Ray Dalio), благодаря которому состоялась экспедиция.

Эколог Гектор М. Гузман (Hector M. Guzman), участвовавший в работе, сообщил о ходе исследования:

«Уже после двух экспедиций, в ходе которых мы погружались с подводной аппаратурой на глубину до 300 метров, мы определили 17 видов октокораллов (шести— и восьмилучевых кораллов). Среди них был и новый вид».

По словам Гектора, эта информация необходима для Банка Ханибаля (Hannibal Bank) — природоохранной зоны в заливе. Она известна необычными обитателями. Залив любят посещать рыболовы, потому что там можно поймать 300-килограммовых черных марлинов (Istiompax indica).

Те рифы, которые обследовали ученые, считаются местом биологического разнообразия. Там множество водорослей, кораллов и губок, однако T. dalioi нашли в очень экзотичном месте, в так называемой мезофотической зоне (mesophotic), куда проникает мало света.

Гузман также отметил, что это исследование важно не только из-за понимания видового разнообразия кораллов, но и для их дальнейшего изучения, так как они имеют важное значение для медицины. На их основе разработаны препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, лейкемии, лимфомы и многих других недугов.

Ранее ученые на юге Карибского моря обнаружили под мезофотической зоной коралловых рифов (на глубине от 130 до 300 метров) такое большое количество организмов, что решили дать ей собственное название — рарифотическая зона (rariphotic). Ее населяют странные рыбы, похожие на обитателей мелководья.