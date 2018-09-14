«Роскосмос» призвал СМИ не сваливаться в фантастику из-за «дыры» в «Союзе»

"Роскосмос" не будет давать комментариев об инциденте на космическом корабле "Союз МС-09" до завершения расследования, сообщил в пятницу пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко

На фоне появившихся сообщений о "новых дырах" он призвал СМИ не "сваливаться в фантастику и явные домыслы".

"Мы не комментируем ход расследования до официальной публикации выводов. Пожалуйста, имей терпение и постарайся не сваливаться в фантастику и явные домыслы", — написал Устименко в Facebook в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о новых следах от сверла на "Союзе".

Как заявлял источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, информация некоторых СМИ не подтверждается: никаких новых дыр в космическом корабле не появилось.

Другой источник РИА Новости объяснял, что версия о диверсии на МКС ("Союз" сейчас пристыкован к ней) исключена, так как для того, чтобы сделать отверстие в столь неудобном месте, понадобилось бы сверло длиной порядка полуметра. На борту станции такого инструмента нет.