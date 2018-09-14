Дятлы и короеды: россияне высмеяли дыру в «Союзе»

Погрызли короеды: россияне высмеяли дыру в «Союзе»

Интернет-пользователи прокомментировали новости о еще одном отверстии, замеченном в обшивке корабля «Союз МС-09», шутками о «космическом дятле».

«Почему никто не рассматривает версию с космическим дятлом?» — написал @VVP2_0 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Версию с космическим дятлом рассматривают как раз очень пристально все это время. Ибо только дятел будет долбить скорлупку в открытом космосе», — возразил @icraft_2013.

«Скорее космические бакланы», — предположил @igorelektrices1.

«Обычные короеды», — добавил другой пользователь.

Некоторые пользователи расстроились, что все забыли о теориях заговора.

«Масонов и рептилойдов тоже нельзя сбрасывать со счетов», — добавил @Vlstal.

«Это инопланетяне просверлили-Порошенко подослал», — заявил @NStupnikov.

«Нет, так неинтересно и непатриотично! Во всем должны быть виноваты злые американцы!» — отметила @Ksu5555555.

Об утечке воздуха и падении давления на МКС стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», затем космонавты закрыли ее с помощью специального герметика.

В середине сентября в СМИ появилась информация о новой дыре — в экране противометеоритной защиты, расположенном снаружи корабля в 15 миллиметрах от герметичного корпуса. Речь, скорее всего, идет об одном и том же отверстии: источники СМИ просто уточнили его глубину.

Первоначально сообщалось, что отверстие появилось в результате производственного брака. По одной из версий, рабочий на Земле заделал отверстие специальным клеем, когда заметил брак, и никому не сказал об этом. Российские чиновники предположили, что отверстие мог просверлить кто-то из космонавтов на МКС, чтобы устроить досрочное возвращение экипажа на Землю. Командир экипажа МКС Эндрю Фейстел отверг версии о причастности космонавтов.