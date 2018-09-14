Половину Земли предложили превратить в заповедник

Половина Земли должна стать заповедником ради сохранения экосистемы планеты

Чтобы сохранить экосистему Земли, половину поверхности планеты нужно к 2050 году сделать заповедной зоной. Это необходимо не только для того, чтобы спасти диких животных от вымирания, но и для сохранения комфортной для человека экосистемы. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Science.

На сегодняшний день 3,6% мирового океана и 14,7% суши носят статус охранных природных территорий. В 2014 году некоторые страны ООН подписали Нагойский протокол, по которому под охрану должны попасть 10% океана и 17% суши. Согласно последним результатам ученых из США Китая , эти цифры должны быть гораздо больше. К 2030 году заповедной зоной должна стать треть планеты (включая акваторию), а к 2050 — половина.

По словам авторов, такая мера необходима, чтобы сохранить биоразнообразие на Земле. В противном случае к 2050 году наша планета столкнется с массовым вымиранием различных видов диких животных. Свои расчеты ученые проводили, учитывая, что на Земле осталось еще очень много видов живых организмов, которые просто не известны науке. По разным оценкам других исследовательских групп заповедной зоной нужно сделать от 25% до 75% поверхности Земли. Авторы статьи предлагают на следующем конгрессе по биоразнообразию, который состоится в 2020 году, установить конкретную цель на ближайшие 10 лет — сделать 30% планеты охранной природной зоной.

Ученые подчеркивают, что важно правильно определить зоны, которые нуждаются в охране прежде всего. По их словам, в первую очередь это области с бедным видовым составом живых организмов. Охрана половины поверхности Земли поможет, по мнению авторов, сохранить комфортную экосистему для человека. Более того, если предложенная учеными цель не будет выполнена к 2050 году, человечество может столкнуться с серьезным продовольственным и экологическим кризисом.