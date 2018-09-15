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Названы три версии повреждения «Союза МС-09»
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Названы три версии повреждения «Союза МС-09» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 20 минут назад
Фото: ТАСС
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что расследование повреждения космического корабля «Союз МС-09» ведется по трем направлениям.
Все три направления рассматривают преднамеренное сверление отверстия в «Союзе», передает РИА «Новости».
Согласно первой версии, дыру просверлили на Заводе экспериментального машиностроения; по второй версии, отверстие появилось, когда корабль доставили на космодром Байконур; наконец, третья версия рассматривает повреждение «Союза» уже в космосе.
Комиссия Роскосмоса по расследованию причин появления отверстия в корабле в начале следующей недели проведет первое заседание. До этого будут проверены выводы внутренней комиссии РКК «Энергия» с целью «определения полноты предоставленных данных».
Напомним, в РКК «Энергия» опровергли сообщения СМИ о новых повреждениях в корабле «Союз МС-09», а Роскосмос предостерег от «сваливания в фантастику».
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