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SpaceX выбрала первого туриста для полета на Луну
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SpaceX заключила контракт с первым в мире туристом, который облетит Луну 

РИА Новости + ещё 30 14 сентября 2018
Фото: © AP Photo/Terry Renna
Американская компания SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий.
Ранее сообщалось, что SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года. За всю историю на Луне побывали только 24 человека. С 1972 года после завершения миссии американских астронавтов никто не совершал посадку на спутник Земли.
"SpaceX подписала контракт с первым в мире пассажиром, который облетит вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon (BFR) — важный шаг на пути к открытию доступа для обычных людей, которые мечтают путешествовать в космосе", — написала компания в сети микроблогов Twitter.
Компания добавила, что 17 сентября объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос.
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