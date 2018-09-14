Новые следы от дрели нашли на «Союзе»

Источник: в обшивке корабля «Союз МС-09» обнаружили новые следы от дрели

Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля "Союз МС-09", дыра в котором привела к падению давления на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать "течь" в "Союзе", космонавты провели фото— и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа.