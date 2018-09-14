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На «Союзе» нашли новые следы от дрели
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Источник: в обшивке корабля «Союз МС-09» обнаружили новые следы от дрели 

ТАСС 41 минуту назад
Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля "Союз МС-09", дыра в котором привела к падению давления на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", — сказал собеседник агентства.
По его словам, прежде чем заделать "течь" в "Союзе", космонавты провели фото— и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа.
"В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", — уточнил источник.
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