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Выяснена роль магнитных полей в звездообразовании
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Выяснена роль магнитных полей в звездообразовании 

Популярная механика + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: NASA
Звезды рождаются в облаках космического газа, которые сжимаются под действием гравитации. Но кроме нее действуют и другие факторы: магнитные и электростатические поля, а также турбулентные завихрения газа.
К сожалению, наблюдения за районами звездообразования мало помогают в определении того, какая из сил как влияет на вещество. Причины тех или иных событий сложно уверенно идентифицировать и выделить из множества возможных.
Команда исследователей, возглавляемая Стеллой Оффнер (Stella Offner) из Техасского университета, прибегла к компьютерному моделированию процессов, происходящих в межзвездных газовых облаках. Ученые строили различные модели взаимодействий, рассчитывали их вероятные результаты и сравнивали получившееся с наблюдаемой реальностью.
Выяснилось, что космические магнитные поля серьезно затрудняют звездообразование. Они порождают хаос в облаках газа, препятствуя его сосредоточению и формированию зародышей звезд.
По словам Оффнер, воздействие магнитного поля можно, для наглядности, уподобить длинной резиновой ленте, которая, извиваясь, расталкивает все, что ее окружает.
С подробностями можно ознакомиться в статье авторов, опубликованной в Nature Astronomy.
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