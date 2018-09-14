Выяснена роль магнитных полей в звездообразовании

Звезды рождаются в облаках космического газа, которые сжимаются под действием гравитации. Но кроме нее действуют и другие факторы: магнитные и электростатические поля, а также турбулентные завихрения газа.

К сожалению, наблюдения за районами звездообразования мало помогают в определении того, какая из сил как влияет на вещество. Причины тех или иных событий сложно уверенно идентифицировать и выделить из множества возможных.

Команда исследователей, возглавляемая Стеллой Оффнер (Stella Offner) из Техасского университета, прибегла к компьютерному моделированию процессов, происходящих в межзвездных газовых облаках. Ученые строили различные модели взаимодействий, рассчитывали их вероятные результаты и сравнивали получившееся с наблюдаемой реальностью.

Выяснилось, что космические магнитные поля серьезно затрудняют звездообразование. Они порождают хаос в облаках газа, препятствуя его сосредоточению и формированию зародышей звезд.

По словам Оффнер, воздействие магнитного поля можно, для наглядности, уподобить длинной резиновой ленте, которая, извиваясь, расталкивает все, что ее окружает.

С подробностями можно ознакомиться в статье авторов, опубликованной в Nature Astronomy.