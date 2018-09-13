Останки уничтоженных черными дырами звезд изучат с помощью струй плазмы

Исследователи из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Великобритании рассчитали процессы, происходящие после разрушения звезды, слишком сильно сблизившейся с гигантской черной дырой. Оказалось, что после этого должен возникнуть диск из газа и пыли, наклоненный относительно оси вращения самой черной дыры. Соответствующая статья направлена на публикацию в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а с ее препринтом можно ознакомиться на сайте Корнелльского университета.

Вопрос о том, как именно крупные черные дыры поглощают объекты из межзвездной среды — один из наиболее сложных для изучения, поскольку такие события часто закрыты от телескопов газопылевыми преградами. Между тем без его прояснения нельзя корректно воссоздать процессы эволюции сверхмассивных черных дыр, а значит и эволюции галактик, в центре которых они находятся.

Авторы новой работы провели расчеты процессов, протекающих после разрушения типичной звезды, подошедшей слишком близко к черной дыре. Как уже довольно давно ясно астрономам, поглощение вещества бывшей звезды после ее уничтожения приливными силами от сверхмассивной черной дыры идет не напрямую. Вначале должен образоваться аккреционный диск из газа и пыли, ранее входивших в состав звезды. Исследователи попытались рассчитать поведение этого диска и то, какие доступные для земных телескопов явления с ним происходят.

Оказалось, что на ранней стадии существования такого «постзвездного» диска он ведет себя достаточно своеобразно. Во-первых, почти во всех случаях угол наклона диска относительно оси вращения черной дыры (считается, что практически все черные дыры должны вращаться) будет весьма значительным — для близко расположенного наблюдателя такой диск выглядел бы «косым». Во-вторых, в реальности диск в начале своей эволюции не может быть единым. Та его часть, что ближе к черной дыре, будет более горячей и «толстой», чем внешняя, более холодная часть диска. Кроме того, со временем зазор между двумя частями аккреционного диска должен значительно возрасти, иными словами он разделится надвое, а затем внешний и внутренний диски начнут удаляться друг от друга.

И самое важное — «толстый» внутренний диск будет влиять на направление релятивистских джетов. Так называют потоки плазмы, периодически вырывающиеся из окрестностей сверхмассивных черных дыр и движущихся со скоростями, сравнимыми со скоростью света. Авторы новой работы указывают, что такие джеты при достаточно толстом внутреннем диске должны быть направлены перпендикулярно направлению вращения самого диска. А это значит, что регистрируя направления релятивистских джетов можно получить представление и об особенностях аккреционных дисков — даже несмотря на то, что они скрыты от телескопов газом и пылью с внешних подступов к сверхмассивной черной дыре. Соответственно, расчеты авторов вполне проверяемы с помощью наблюдений и способны дать ценную информацию о слабо наблюдаемых процессах в окрестностях сверхмассивных черных дыр.