Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце

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СМИ: солнечная обсерватория в США эвакуирована без объяснения причин 

ТАСС + ещё 4 23 минуты назад
Фото: NASA
Обсерватория по изучению солнечных пятен на горе Сакраменто-Пик в американском штате Нью-Мексико закрыта на неопределенное время без объяснения конкретных причин, а ее персонал эвакуирован. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com со ссылкой на осведомленные источники, расследованием "проблемы с безопасностью" в обсерватории, принадлежащей Национальному научному фонду США, занимается ФБР.
Эвакуацию персонала обсерватории, а также сотрудников расположенного по соседству почтового отделения осуществили еще 6 сентября, однако представители правоохранительных органов до сих пор не сообщают каких-либо подробностей.
Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (The Association of Universities for Research in Astronomy — AURA), сотрудники которой работают в обсерватории, распространила заявление, где лишь упоминается о "проблеме с безопасностью" и о том, что "было принято решение временно эвакуировать персонал в качестве меры предосторожности вплоть до соответствующего уведомления".
В пятницу во второй половине дня представитель AURA Шери Лифсон сообщила интернет-порталу Space.com о решении "не возобновлять пока работу обсерватории из-за сохраняющихся проблем с безопасностью".
Отсутствие сколь-нибудь внятных объяснений сложившейся ситуации вызвало, как отметил Space.com, волну слухов — от "откровенно глупых" (согласно которым астрономам якобы стало известно о сверхмощной вспышке на Солнце, но им приказано молчать), до "интригующих" (согласно которым в обсерватории идет расследование, связанное со шпионажем).
В то же время, как отметил интернет-портал, сотрудники ФБР так и не дали никаких комментариев по поводу сложившей ситуации.
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