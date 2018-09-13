Найдено сходство детей и обезьян

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"Путин направил сигнал Израилю"

Дети и обезьяны пользуются одним языком жестов — ученые 

Москва24 + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: depositphotos.com
Дети в возрасте от одного до двух лет используют 52 жеста, из которых только два жеста не совпадают с теми, которые применяют гориллы и шимпанзе. К такому выводу пришли ученые из Университета Сент-Эндрюс, передает РИА Новости.
Специалисты наблюдали за шимпанзе в их естественной среде обитания в Уганде, за детьми — в воспитательных учреждениях и дома. Также учитывались данные одного из предыдущих исследований о жестах горилл.
У детей ученые выделили 52 жеста. Оказалось, что шимпанзе используют 46 из них (89%), а вместе с гориллами — 50 жестов (96%).
Детеныши шимпанзе и дети для того, чтобы передать сообщение топают, хлопают, качают головой.
Ученые пришли к выводу, что совпадения указывают на то, что эти жесты были "унаследованы" от общего предка около шести миллионов лет назад.
Накануне стало известно, что потеря функциональности одного гена у предков человека несколько миллионов лет назад повлияла на множество характеристик современных людей. Одной из них стала возможность пробегать длительные дистанции.
Ранее группа ученых из Китая клонировали макаку-крабоеда. Эксперимент впервые провели таким же способом, как с известной овечкой Долли. В знак национальной важности события обезьян назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа — от слова Zhonghua, обозначающего народ Китая.
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