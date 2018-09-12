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Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
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"Путин направил сигнал Израилю"

Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr 

Lenta.ru + ещё 2 12 сентября 2018
Фото: Apple
Apple представила самый дешевый iPhone в линейке 2018 года. Анонс состоялся на ежегодной презентации компании.
iPhone Xr является упрощенной версией новый iPhone Xs. Так, смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-экран с вырезом под разговорный динамик, фронтальную камеру и другие сенсоры. Помимо этого его корпус выполнен из алюминия, когда как iPhone Xs получил стальную раму. Также у него всего одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. Смартфон будет выпускаться в шести цветах: желтый, красный, синий, коралловый, черный, белый
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