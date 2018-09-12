Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr

Apple представила самый дешевый iPhone в линейке 2018 года. Анонс состоялся на ежегодной презентации компании.

iPhone Xr является упрощенной версией новый iPhone Xs. Так, смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-экран с вырезом под разговорный динамик, фронтальную камеру и другие сенсоры. Помимо этого его корпус выполнен из алюминия, когда как iPhone Xs получил стальную раму. Также у него всего одна основная камера с разрешением 12 мегапикселей. Смартфон будет выпускаться в шести цветах: желтый, красный, синий, коралловый, черный, белый