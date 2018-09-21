Место в очереди за iPhone оценили в 450 тысяч

Место в очереди за iPhone Xs оценили в 450 тысяч рублей

В преддверии старта продаж iPhone Xs в сети начали появляться объявления о продаже места в очереди за новыми смартфонами Apple. Так, один из пользователей Avito готов продать место в очереди за 450 тысяч рублей.

В объявлении указывается, что продается именно место в очереди в день начала продаж iPhone Xs в России , а не смартфон. Отмечается, что автор объявления может взять пять смартфонов. Суммарно на момент написания новости на сайте объявлений размещено около 80 предложений постоять в очереди, начинающихся от 15 тысяч рублей. При этом многие оценивают стоимость услуги в 50-100 тысяч рублей.

Автор объявления с продажей места в очереди за 250 тысяч рублей пояснил «Ленте.ру» , что также не занимается продажей смартфонов. За эту сумму он может предложить лишь место в первой десятке и займет его уже 25 сентября, то есть за три дня до начала продаж.

Apple представила новые iPhone Xs, Xs Max и Xr 12 сентября. Первые два смартфона оснастили OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма и разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же, как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus. Помимо этого, экраны обладают поддержкой частоты обновления в 120 герц, как у iPad Pro. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

iPhone Xr является упрощенной версией нового iPhone Xs. Так, у смартфона 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792х828 пикселей и вырезом под разговорный динамик, фронтальная камера и другие сенсоры. Вместе с этим смартфон лишился поддержки 3D Touch. Корпус выполнен из алюминия, тогда как iPhone Xs получил стальную раму.

Продажи начнутся 21 сентября, в России стартуют 28 сентября. Xr поступит в продажу на месяц позже. Стоимость Xs начинается от 88 тысяч рублей, Xs Max — от 97, Xr — от 65 тысяч.