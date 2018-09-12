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Apple представила новый iPhone
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Apple представила iPhone Xs 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Корпорация Apple на собственной презентации анонсировала два новых iPhone. Запись с мероприятия доступна на сайте компании.
Смартфоны оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus.
Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный белый и золотой. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Они получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
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