Apple представила новый iPhone

Apple представила iPhone Xs

Корпорация Apple на собственной презентации анонсировала два новых iPhone. Запись с мероприятия доступна на сайте компании.

Смартфоны оснастили OLED-дисплеями с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов с разрешением 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. По размерам Xs остался таким же как и iPhone X, а Xs Max сопоставим с iPhone 8 Plus.

Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: черный белый и золотой. При этом во всех вариантах фронтальная панель будет черной. Они получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.