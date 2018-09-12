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Найден древнейший образец абстрактной живописи
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В ЮАР найден древнейший образец абстрактной живописи 

Газета.Ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Craig Foster
Археологи обнаружили в южноафриканской пещере предмет, доказывающий, что абстрактная живопись была доступна предкам людей минимум на 30 тыс. лет раньше, чем считалось до этого. Находка, о которой сообщает статья в журнале Nature, сделана в пещере Бломбос на южном побережье ЮАР, ранее известной благодаря обнаружению в ней украшений из раковин, сделанных ранними Homo sapiens.
Находка представляет собой отщеп, сделанный из породы силькрет, на котором внимательные ученые заметили три красные полоски, пересекающиеся с шестью другими линиями. Что означал этот символ, вряд ли удастся выяснить, однако ученые уверены, что нанесены они были человеком преднамеренно — при помощи мела из красной охры.
Чтобы доказать, что рисунок был результатом работы человека, а не природным творением, ученые использовали метод спектроскопии, доказав, что линии сделаны на основе охры. "Эта примечательная находка как минимум на 30 тыс. лет старше самых ранних примеров абстрактной живописи, известных прежде", — пояснили ученые в своей статье. Они сообщают, что ранее подобные орнаменты, состоящие из перекрещивающихся линий, были обнаружены на других артефактах их этой пещеры.
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