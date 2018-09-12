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Найдено самое древнее пиво
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"Путин направил сигнал Израилю"

Найдено самое древнее пиво 

Lenta.ru + ещё 22 12 сентября 2018
Фото: Toby Talbot / AP
Археологи Стэнфордского университета (США) пришли к выводу, что возникновение практики пивоварения предшествовало выращиванию культурных злаковых растений и стало одной из причин развития сельского хозяйства и древних цивилизаций. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали органические следы в каменных ступках, найденных в пещере Ракефет на северо-западе Израиля. Найденные здесь древние артефакты относятся к натуфийской культуре, которая существовала на территории Леванта в период мезолита (среднего каменного века), около 12 500-9500 лет до нашей эры. Оказалось, что натуфийцы, которые были охотниками-собирателями, умели варить пиво и использовали его как ритуальный напиток для почитания умерших.
Ступки содержали следы крахмала и фитолиты — микроскопические окаменелые останки растений. Это указывало на то, что натуфийцы использовали пшеницу и ячмень как ингредиенты для пивоварения. Этот процесс был трехступенчатым. Сначала злаки перерабатывали в солод путем проращивания зерен в воде и их последующего высушивания. Затем солод размельчали и нагревали, и, наконец, подвергали брожению.
По мнению ученых, пивоварение стало причиной развития сельского хозяйства в регионе, поскольку натуфийцы стали активно выращивать злаковые культуры. В свою очередь, ритуалы с использование алкогольного напитка играли роль механизма социального регулирования в древних иерархических обществах.
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